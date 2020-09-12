12 Сентября 2020
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Общество Москва
(2004) | Фото: communist.ru

"Они "подожгут Россию", им придется бежать". Зюганов о конкурсе ре-концепции Мавзолея Ленина

Глава российских коммунистов Геннадий Зюганов назвал провокацией конкурс идей по использованию Мавзолея В.И.Ленина без самого Ленина.

"Подобный конкурс является откровенной провокацией со стороны тех, кто не понимает ситуацию в мире, не отвечает за стабильность в стране и тех, кто подливает масло в огонь. Те, кто вносят такие предложения, по сути, поджигают страну изнутри. Никто их туда не пустит, пусть любые конкурсы объявляют. Мы их погоним оттуда", приводит слова Зюганова РИА Новости.

Он призвал провокаторов успокоиться, в противном случае, если они "подожгут Россию", им придется бежать.

Напомним, Союз архитекторов России инициировал конкурс концепций применения Мавзолея. Организаторы считают, что с учетом близости самого знаменитого сооружения Щусева к основанному Алексеем Викторовичем Музею русской архитектуры на улице Воздвиженка, представляется целесообразным преобразовать Мавзолей в филиал этого музея, посвященный истории проектирования и строительства всех трёх версий Мавзолея – фанерной, деревянной и гранитной.

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"Они "подожгут Россию", им придется бежать". Зюганов о конкурсе ре-концепции Мавзолея Ленина

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Теги: мавзолей ленина, союз архитекторов, конкурс, геннадий зюганов



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.09.2020 11:43 Мск Союз архитекторов прорабатывает возможности использования Мавзолея без Ленина

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