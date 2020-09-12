Украина пообещала России отменить постановление Рады о невозможности провести выборы в Донбассе

Постановление Верховной рады о проведении местных выборов 25 октября на всей территории Украины, кроме ДНР и ЛНР, может быть отменено. Об этом заявил замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак по итогам встречи в Берлине с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком.

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Напомним, 15 июля Рада приняла постановление, противоречащее Минским соглашениям: выборы в ДНР и ЛНР не состоятся, пока не будут выведены "российские войска", а территории республик не будут отданы под контроль Киеву. Вскоре после этого Козак заявил, что не намерен участвовать в переговорах с Украиной на уровне политсоветников, т.е. с Ермаком, так как украинская сторона лишь имитирует "бурную деятельность по урегулированию конфликта".

На Украине приближаются местные выборы, которые теряющей рейтинг партии власти хочется выиграть, и карта "мирного урегулирования" разыгрывается все чаще. Итоги встречи в Берлине зафиксировали очередной ход Киева в этом направлении.

"Договорились, что в ближайшее время в Верховной раде откорректируют то постановление, которое было принято 15 июля", - сказал Козак.

Это подтвердил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Андрей Костин.

"Сегодня на встрече было отмечено, что на рассмотрении украинского парламента находится проект о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов, который предусматривает другую редакцию п.4, в отношении которого столько шумных спекуляций. Предложенная редакция полностью соответствует Минскому комплексу мер", - сказал Костин.

По всей видимости, именно для получения согласия Украины изменить постановление Рады Козак и полетел на встречу с Ермаком. На словах оно было получено, хотя офис президента Украины ни словом об этом не обмолвился, упомянув о договоренности придерживаться режима прекращения огня и провести новую встречу лидеров стран "Нормандской четверки". Последнее же даже не обсуждалось, сообщил Козак. Что касается первого, то Украина проводит эти встречи для внутреннего потребления, чтобы показать, что она "воюет с Россией", с которой и договаривается о том, чтобы не стреляли.

"Стратегический план Киева сейчас таков - никаких политических вопросов не решать. В идеале у Зеленского хотели бы удержать перемирие, но при отсутствии продвижения по политическим моментам это крайне проблематично", - пишет телеграм-канал "Политика страны".

Единственным реальным результатом встречи в Берлине стало обещание Украины таки отменить постановление Рады о невозможности провести выборы в Донбассе без получения контроля над республиками. Но то, что постановление будет отменено или изменено, еще далеко не гарантировано. К тому же для Киева это чисто предвыборный ход. Там собираются не выполнять Минские соглашения, а выиграть местные выборы 25 октября. С этой целью и продолжается игра в "мирное урегулирование", которую поддерживает украинский избиратель.