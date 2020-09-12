Тюменская область может стать термальной здравницей России

Тюменская область может стать термальной здравницей России. Такое предположение высказал глава региона Александр Моор на Всероссийском молодежном форуме "Слет успешных предпринимателей"

По словам губернатора, туризм может стать одним из перспективных вектором развития экономики региона. В течение последних четырех лет в Тюменской области активно развивается внутренний туризм, особым спросом пользуются минеральные источники.

"По программе кэшбек Тюмень оказалась в десятке регионов по объемам продаж, хотя ни гор, ни моря у нас нет. На самом деле у нас есть большое подземное древнее море. С учетом того, что многие заботятся о своем здоровье и профилактике заболеваний, Тюмень может стать термальным санаторием России", приводит слова главы региона Коммерсант.

В регионе насчитываются десятки горячих источников. Они различаются по составу воды, температуре и степени оснащенности – от скромных бассейнов до огромных спа-комплексов с саунами и бьюти-центрами.