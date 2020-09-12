Шиес не пройдет? В апелляционной инстанции суда отказано кандидату в губернаторы Архангельской области от "Яблока"

10 сентября во втором апелляционном суде Санкт-Петербурга прошло заседание по иску не допущенного на выборы губернатора Архангельской области кандидата от партии "Яблоко" и коалиции "Стоп-Шиес" Олега Мандрыкина. Суд в Санкт-Петербурге отказал в удовлетворении исковых требований, сообщил "Коммерсант".

В августе в Архангельском городском суде прошло первое заседание по иску Мандрыкина к избирательной комиссии области. Суд тогда отказал в иске, указав на правоту членов избиркома Архангельской области, которые отказались регистрировать Олега Мандрыкина в качестве кандидата в губернаторы из-за сданных подписей так называемого "муниципального фильтра". В штабе Мандрыкина посчитали претензии и отказ в регистрации надуманными.

Как сообщает издание, после заседания 10 сентября Мандрыкин пообещал обратиться в вышестоящую судебную инстанцию.

Выборы губернатора Архангельской области стартовали 11 сентября, в них участвует пять кандидатов, включая врио губернатора Александра Цыбульского.