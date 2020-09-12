"Вбросы" и "карусели": Краснодар лидирует по количеству заявленных нарушений на выборах

Пресс-служба КПРФ выпустила специальное сообщение, призывающее обратить внимание на происходящее на избирательных участках в Краснодаре и Краснодарском крае. Претензии коммунистов озвучил заместитель председателя КПРФ Юрий Афонин, передает корреспондент Накануне.RU.

11-13 сентября в Краснодарском крае проходят выборы губернатора и выборы в муниципальные органы власти крупнейших городов – Краснодара, Сочи, Анапы, Армавира и Новороссийска. Выборы в различные органы власти проходят также в большинстве районов края.

"Самая вопиющая ситуация на выборах складывается в Краснодаре, где нашими наблюдателями и членами комиссий фиксируются многочисленные нарушения законодательства. В ход идет все: от непрошитых и непронумерованных списков избирателей до вбросов и организации каруселей", - отмечается в сообщении пресс-службы КПРФ.

Наблюдателей от партии под предлогом борьбы с коронавирусом массово удаляют с участков, на урны с бюллетенями не ставятся пломбы в установленном порядке и т.д.

Коммунисты указывают, что при надомном голосовании списки желающих составляются через местные КТОСы, при этом, как утверждает Афонин, даже поверхностная проверка показывает, что люди, попавшие в такие списки, не изъявляли желания голосовать на дому.

"В последние годы выборы в Краснодаре лидируют по количеству грубейших нарушений. Есть основания предполагать, что за этими вопиющими безобразиями стоит руководство муниципального образования Краснодара во главе с Евгением Первышовым", - приводит пресс-служба слова Афонина.

Зампред КПРФ также заявил, что намерен обратиться в правоохранительные органы за оценкой происходящему на выборах.

Между тем вечером 11 сентября в Центральной избирательной комиссии заявили, что серьезных и значимых нарушений по первому дню голосования в стране не выявлено.

11-13 сентября в России проходят выборы в 83 субъектах Федерации, всего идет более 8 тыс. избирательных кампаний.