Неделя семьи продолжается: на Плотинке состоялся "Семейный забег"

Сегодня, 12 сентября, в Екатеринбурге на Плотинке состоялся "Семейный забег" в рамках Недели семьи "Скрепа", передает корреспондент Накануне.RU.

Организаторы позаботились о здоровье больших и маленьких гостей - волонтеры при входе на территорию праздника проверяли температуру и выдавали маски тем, кто пришел без них, на "забег" собрались семьи с детьми. Как уверяют участники марафона, коронавируса они не боятся, так как соблюдают все необходимые меры предосторожности и тем более занятия спортом на свежем воздухе только укрепляют здоровье.

"Я по субботам сама просто бегаю, хотелось бы сделать это всей семьей, выпал шанс, но всей семьей не получилось, но вот хотя бы дочь приобщить к этому могу, - говорит участница марафона Алина с 12-летней дочерью рядом. - Жаль, что раньше не узнала про этот фестиваль, просто мимо проходила, не получалось все это увидеть полностью".

Марафонцы пробежали в эту субботу три километра от Исторического сквера до Октябрьской площади, в их распоряжении был час, этого времени достаточно, и чтобы пробежаться, и чтобы просто прогуляться с детьми - многие пришли с колясками и рады участию. Все, кто преодолеет этот путь, будут участвовать в лотерее и получат памятную медаль от организаторов.

С утра в городе было пасмурно, многие беспокоились, что дождь помешает забегу, но после коллективной тренировки выглянуло солнце, и веселый старт начался уже под голубым небом.

Не побоялись прийти на спортивное мероприятие всей семьей с 9-месячной малышкой другие участники, которые рассказали нашему изданию, чего ожидают от праздника.

"Пришли с детьми, потому что здесь весело и им будет интересно, - говорят в беседе корреспондентом Накануне.RU Анастасия и Дмитрий, - главное, что мы все вместе. А малышка с нами поедет в коляске. Мы постараемся соблюдать дистанцию, маски нам выдали, руки продезинфицировали, думаем, все будет хорошо!"

Чтобы сохранить дистанцию между бегущими, было решено отправляться в путь группами по 30 человек, на протяжении пути марафонцев дежурят врачи и травматолог - на всякий случай. Кому бегать тяжело или не хочется, есть более интеллектуальные занятия, которые собирают вокруг себя людей старшего поколения. Так, на свежем воздухе проводятся беседы в лектории, организован показ кино, с самыми маленькими гостями фестиваля играют аниматоры. Семейные пары могут сфотографироваться на фоне многочисленных фотозон.

Напомним, что с 7 по 13 сентября в Екатеринбурге пройдет уникальная Неделя семьи "Скрепа", посвященная традиционным семейным ценностям и приуроченная к празднику русских святых Петра и Февронии - покровителей семьи, любви и верности - который в этом году будет праздноваться 13 сентября. Организатором фестиваля выступает Фонд святой Екатерины. Горожане уже принимали участие в сдаче норм ГТО, тренировках про кроссфиту, армрестлингу и комплексу "Русский силомер". Сегодня в 19.30 екатеринбуржцев ждет концерт инди-группы Therr Maitz, а завтра с 19.00 выступят "Градусы", Ольга Кормухина и лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов.