12 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
скрепафест, семейный забег (2020) | Фото: Накануне.RU

Неделя семьи продолжается: на Плотинке состоялся "Семейный забег"

Сегодня, 12 сентября, в Екатеринбурге на Плотинке состоялся "Семейный забег" в рамках Недели семьи "Скрепа", передает корреспондент Накануне.RU.

Организаторы позаботились о здоровье больших и маленьких гостей - волонтеры при входе на территорию праздника проверяли температуру и выдавали маски тем, кто пришел без них, на "забег" собрались семьи с детьми. Как уверяют участники марафона, коронавируса они не боятся, так как соблюдают все необходимые меры предосторожности и тем более занятия спортом на свежем воздухе только укрепляют здоровье.

скрепафест, семейный забег(2020)|Фото: Накануне.RU

скрепафест(2020)|Фото: Накануне.RU

скрепафест(2020)|Фото: Накануне.RU

"Я по субботам сама просто бегаю, хотелось бы сделать это всей семьей, выпал шанс, но всей семьей не получилось, но вот хотя бы дочь приобщить к этому могу, - говорит участница марафона Алина с 12-летней дочерью рядом. - Жаль, что раньше не узнала про этот фестиваль, просто мимо проходила, не получалось все это увидеть полностью".

скрепафест(2020)|Фото: Накануне.RU

Марафонцы пробежали в эту субботу три километра от Исторического сквера до Октябрьской площади, в их распоряжении был час, этого времени достаточно, и чтобы пробежаться, и чтобы просто прогуляться с детьми - многие пришли с колясками и рады участию. Все, кто преодолеет этот путь, будут участвовать в лотерее и получат памятную медаль от организаторов.

С утра в городе было пасмурно, многие беспокоились, что дождь помешает забегу, но после коллективной тренировки выглянуло солнце, и веселый старт начался уже под голубым небом.

скрепафест, семейный забег(2020)|Фото: Накануне.RU

скрепафест, семейный забег(2020)|Фото: Накануне.RU

Не побоялись прийти на спортивное мероприятие всей семьей с 9-месячной малышкой другие участники, которые рассказали нашему изданию, чего ожидают от праздника.

скрепафест, семейный забег(2020)|Фото: Накануне.RU

"Пришли с детьми, потому что здесь весело и им будет интересно, - говорят в беседе корреспондентом Накануне.RU Анастасия и Дмитрий, - главное, что мы все вместе. А малышка с нами поедет в коляске. Мы постараемся соблюдать дистанцию, маски нам выдали, руки продезинфицировали, думаем, все будет хорошо!"

скрепафест, семейный забег(2020)|Фото: Накануне.RU

скрепафест(2020)|Фото: Накануне.RU

Чтобы сохранить дистанцию между бегущими, было решено отправляться в путь группами по 30 человек, на протяжении пути марафонцев дежурят врачи и травматолог - на всякий случай. Кому бегать тяжело или не хочется, есть более интеллектуальные занятия, которые собирают вокруг себя людей старшего поколения. Так, на свежем воздухе проводятся беседы в лектории, организован показ кино, с самыми маленькими гостями фестиваля играют аниматоры. Семейные пары могут сфотографироваться на фоне многочисленных фотозон.

скрепафест(2020)|Фото: Накануне.RU

скрепафест, семейный забег(2020)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что с 7 по 13 сентября в Екатеринбурге пройдет уникальная Неделя семьи "Скрепа", посвященная традиционным семейным ценностям и приуроченная к празднику русских святых Петра и Февронии - покровителей семьи, любви и верности - который в этом году будет праздноваться 13 сентября. Организатором фестиваля выступает Фонд святой Екатерины. Горожане уже принимали участие в сдаче норм ГТО, тренировках про кроссфиту, армрестлингу и комплексу "Русский силомер". Сегодня в 19.30 екатеринбуржцев ждет концерт инди-группы Therr Maitz, а завтра с 19.00 выступят "Градусы", Ольга Кормухина и лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов.

скрепафест, дети, аниматоры(2020)|Фото: Накануне.RU

скрепафест, семья(2020)|Фото: Накануне.RU

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Неделя семьи продолжается: на Плотинке состоялся "Семейный забег"

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Теги: скрепы, скрепофест, фестиваль, марафон, день семьи, екатеринбург



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