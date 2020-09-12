12 Сентября 2020
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коллаж, Ленин, Мавзолей (2020) | Фото: Накануне.RU

Союз архитекторов прорабатывает возможности использования Мавзолея без Ленина

Российский союз архитекторов проводит конкурс концепций использования Мавзолея Ленина без Ленина. Приём заявок осуществляется до 19 октября. Лучшие работы будут показаны в рамках XXVIII Международного архитектурного фестиваля "Зодчество" на площадке Выставочного комплекса "Гостиный двор", а в заключительный день события, 13 ноября, будут объявлены победители конкурса. Цель конкурса – создать банк идей по ре-использованию Мавзолея - безусловного шедевра архитектуры ХХ века.

Организаторы считают, что с учетом близости самого знаменитого сооружения Щусева к основанному Алексеем Викторовичем Музею русской архитектуры на улице Воздвиженка, представляется целесообразным преобразовать Мавзолей в филиал этого музея, посвященный истории проектирования и строительства всех трёх версий Мавзолея – фанерной, деревянной и гранитной.

"Участникам конкурса предлагается разработать фор-эскиз проекта ре-использования Мавзолея В.И. Ленина на Красной площади в Москве в качестве музея, посвященного его проектированию и строительству, а также организовать маршрут, связующий здание на улице Воздвиженка с Мавзолеем на Красной площади. Другие идеи ре-использования Мавзолея не только допускаются, но и приветствуются", - говорится в сообщении на сайте Союза архитекторов..

В жюри конкурса приглашены министр культуры Ольга Любимова, глава "Справедливой России" Сергей Миронов, писатель Александр Проханов, кинорежиссер Александр Сокуров, а также деятели архитектуры.

Победители конкурса получат дипломы Союза архитекторов России и станут героями специального выпуска YouTube-канала ОpenArch. Проекты, получившие премии и специальные награды, будут опубликованы в СМИ, выступающих в роли информационных партнеров конкурса.

Почему Союз архитекторов решил проработать вопрос использования мемориального мавзолея В.И.Ленина не по назначению - не уточняется.

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Союз архитекторов прорабатывает возможности использования Мавзолея без Ленина

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Теги: мавзолей ленина, союз архитекторов, конкурс



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