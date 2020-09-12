12 Сентября 2020
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автошкола вождение автодром (2008) | Фото: Накануне.ru

Автодром при сдаче на права отменят с апреля 2021 года

МВД подготовило новый регламент сдачи на права. Он начнет действовать с 1 апреля следующего года.

Среди наиболее резких изменений экзаменационного регламента - проведение практической части сдачи в условиях реального дорожного движения. По действующим правилам, кандидат в водители демонстрирует экзаменатору навыки маневрирования и парковки в условиях автодрома, по новому же регламенту, курсант будет действовать в городе, участвуя в реальном трафике. 

 

Скорректирована и система начисления баллов за ошибки. Непристегнутый ремень или использование мобильного телефона без гарнитуры означает автоматическую оценку "не сдал", другие ошибки будут прокалиброваны от легких до грубых по шкале в 1-3 балла. 5 штрафных баллов приравниваются к оценке "не сдал".

 

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Автодром при сдаче на права отменят с апреля 2021 года

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Теги: сдача на права, автодром, экзамен по вождению



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