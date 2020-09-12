В России за сутки 5 тысяч 488 человек заболели коронавирусом

За сутки в России выявлено 5 тыс. 488 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 22,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 119 летальных исходов. Полностью выздоровело 5 тыс. 428 человек.

Лидерами прироста остаются столицы - в Москве 670 новых случаев, в Питере 203 и 170 в Подмосковье.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 млн 057 тыс. 362 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 тыс. 484 летальных исхода, выздоровело 873 тыс. 535 человек.