12 Сентября 2020
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Общество
(2004) |

В России за сутки 5 тысяч 488 человек заболели коронавирусом

За сутки в России выявлено 5 тыс. 488 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 22,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 119 летальных исходов. Полностью выздоровело 5 тыс. 428 человек.

Лидерами прироста остаются столицы - в Москве 670 новых случаев, в Питере 203 и 170 в Подмосковье.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 млн 057 тыс. 362 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 тыс. 484 летальных исхода, выздоровело 873 тыс. 535 человек.

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В России за сутки 5 тысяч 488 человек заболели коронавирусом

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Теги: коронавирус, новые случаи



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