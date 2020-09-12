В регионы отправилась первая партия российской вакцины от COVID

В регионы направлена первая партия отечественной вакцины от коронавируса Sputnik V. Это пилотная поставка, с помощью которой будет налажена логистика доставки и распределения препарата.

В первую очередь прививаться будут люди из группы повышенного риска.

Ранее сообщалось, что первая партия вакцины Sputnik V выпущена в гражданский оборот, ею будут привиты граждане из групп риска - в первую очередь медики. Вакцинация групп риска будет идти параллельно с III фазой клинических исследований (формально уже пострегистрационных), которые стартовали в Москве на этой неделе.