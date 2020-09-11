Рослесхоз страны высоко оценивает работу по сохранению лесов на Вологодчине

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников обсудил по видеосвязи с заместителем Министра природных ресурсов и экологии РФ – руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Сергеем Аноприенко текущую ситуацию в лесном комплексе Вологодчины, передает корреспондент Накануне.RU.

Вологодский губернатор отметил, что в этом году на Вологодчине зафиксировано минимальное количество пожаров. Благодаря авиапатрулированию все лесные пожары выявлялись в течение первых суток.

«13 лесных пожаров с начала года на площади 9 гектаров – это отличный показатель при тех температурных аномалиях, которые наблюдались в стране. Мы хотим сказать огромное спасибо Вам и всем вологжанам за ответственное отношение к сохранению лесов. Такие регионы должны ставиться в пример всем остальным», — сказал заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ – руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко.

Губернатор Вологодской области сообщил, что при поддержке Рослесхоза на Вологодчине в ближайшие годы планируется увеличение объемов глубокой переработки древесины, прежде всего, за счет инвестпроектов. Один из них будет запущен уже в начале декабря, в области начнут производить CLT-панели для деревянного домостроения.

«Вологодчина богата лесами, которые занимают более 80% ее территории, запас древесины превышает 1,6 миллиардов кубометров. Расчетная лесосека составляет свыше 30 миллионов кубометров древесины в год и используется на 55%, заготавливается 17 миллионов кубометров древесины. По этому показателю регион лидирует в Северо-Западном Федеральном округе и Центральной России. 75% глубокой переработки древесины осуществляется на нашей территории, реализуется 23 приоритетных инвестиционных проекта по линии Минпромторга, и по этому показателю мы тоже первые в стране, – сказал губернатор Олег Кувшинников. – При этом большое внимание мы уделяем не только лесозаготовке, но и лесовосстановлению».

За последнее десятилетие объемы лесовосстановления в регионе возросли в 2,5 раза, с 30 до 78 тысяч гектаров. При этом, Вологодчина полностью обеспечивает себя посадочным материалом. В частности, в рамках Всероссийского дня посадки леса в прошлом году на территории области было высажено более 400 тысяч деревьев.

Олег Кувшинников считает, что существенное влияние на развитие лесного комплекса может оказать снижение субвенций на исполнение переданных полномочий в области лесных отношений. В этом вопросе регион рассчитывает на поддержку Рослесхоза и внимательное отношение при распределении финансирования.

Сергей Аноприенко заверил губернатора, что вопрос финансирования регионов в рамках федерального проекта по сохранению лесов в настоящее время рассматривается, соответствующий нацпроект предполагается продлить до 2030 года. В связи с этим средства субвенции по федеральному проекту могут быть пересмотрены.

Обсуждалось также лесоустройство региона. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Вологодской области, над этим направлением региона усиленно работает с 2012 года, на данный момент лесоустройство проведено в девяти лесничествах. Задача, которую транслируют надзорные органы - завершить лесоустройство полностью к 2023 году - потребует значительных финансовых вливаний. Глава региона предложил разработать поэтапный график работ по лесоустройству в лесничествах области с наименьшими потерями для регионального бюджета в рамках предусмотренного федерального финансирования. Сергей Аноприенко это предложение поддержал.

В завершении встречи Губернатор пригласил руководителя Рослесхоза принять участие в Международном лесном форуме и выставке «Российский лес», которые запланированы в период со 2 по 4 декабря. Желание ее посетить или стать резидентами выразили 15 зарубежных партнеров и порядка 35 российских регионов. Для участников готовится около десятка экспозиционных площадок, гостиничный фонд и предприятия общепита.