11 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
навальный, коллаж (2019) | Фото:ФАН

СМИ подозревают лабораторию отца Певчих в причастности к отравлению Навального

Журналисты подозревают жительницу Лондона Марию Певчих в отравлении Алексея Навального. Они выяснили, что отец Певчих владеет научным предприятием и биолабораторией.

В Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщили, что им не удалось опросить Марию Певчих, так как она улетела в Германию в качестве сопровождающей Навального.

На днях издание Pravda.ru провело собственное расследование. В материале преподнесены факты, которые указывают на то, что Певчих могла беспрепятственно отравить Навального.

Журналистам издания удалось поговорить с одним из сотрудников ФБК, который предпочел не называть своего имени. Он рассказал, что Певчих, постоянно проживающая в Лондоне, по всей видимости, передавала Навальному информацию для расследований. Она прибыла в Россию, чтобы сопровождать его во время сибирской командировки. Девушка была рядом на протяжении всей поездки и даже жила в одном номере с Навальным. Но в самолет из Томска оппозиционер сел без Певчих. Она отправилась в Новосибирск на автомобиле, а оттуда, сразу после госпитализации основателя ФБК, вылетела в Омск. Не исключено, что таким образом она пыталась отвести от себя подозрения.

Из Омска Певчих вылетела в Германию. Ей единственной разрешили сопровождать Навального при транспортировке в немецкую клинику «Шарите».

В Берлине журналистам удалось запечатлеть Марию Певчих и супругу Алексея Навального Юлию вместе.

навальный, навальная, фбк, лп(2020)|Фото: ruptly

Немецкие специалисты заявили, что Навальный мог получить отравление токсином через нижнее белье. Позже они добавили еще одну версию – яд могли подсыпать в бутылку с водой. Вероятно, именно Певчих передала ее экспертам в качестве улики.

Примечательно, что отец Певчих Константин Эдуардович руководит сразу двумя действующими научными предприятиями.

скрин, база организаций, певчих, лп(2020)|Фото: скрин, база организаций

ООО «Фотисс» было зарегистрировано в конце июля этого года. О сфере деятельности организации информации нет. ООО «НИОБИС» разрабатывает проекты по выращиванию вирусов и биологических клеток на протяжении десяти лет.

скрин, база организаций, певчих, навальный, лп(2020)|Фото: скрин, база организаций

У Константина Певчих, как у учредителя компании, наверняка есть доступ к химическим реагентам, вирусам и бактериям. Известно, что он проводит исследования по биокибернетике. У него широкий круг знакомых химиков и ученых.

Журналистам не удалось выяснить, обращалась ли девушка за помощью к своему отцу-ученому. Но то, что теоретически у нее был доступ к медицинским и химическим препаратам, наталкивает на определенные мысли. Она вполне могла воспользоваться химикатами из лаборатории своего отца, чтобы отравить Навального.

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СМИ подозревают лабораторию отца Певчих в причастности к отравлению Навального

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Теги: отравление навального, клиника шарите, певчих, фбк, константин певчих



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