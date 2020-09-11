КПРФ: Известны факты о попытках подкупа избирателей в Иркутской области на голосовании

«Выборная кампания в этом году постаралась собрать все худшее, что копилось за 30 лет так называемой демократии в нашей стране», - заявил Валерий Рашкин, член президиума КПРФ и депутат Госдумы.

Депутат отметил, что только что вернулся из Иркутской области, где проходят выборы губернатора, и ему известно о фактах попытки подкупа избирателей на голосовании. Якобы это стоит 5 тыс. руб.

Коммунист также возмутился массовым голосованием бюджетников на выборах, которых, цитируем, «строем водят голосовать по участкам с командировочными удостоверениями». Последнее касается не только Иркутской области, но и других регионов. «Апофеоз этого выборного беспредела – трехдневное голосование», - возмутился Рашкин.

Отметим, что ранее часть политологов и экспертов называла Иркутскую область единственным регионом, где вполне может быть второй тур голосования при избрании губернатора. Такую точку зрения высказал, например, Евгений Минченко, глава «Минченко консалтинг» и ряд его коллег.

11 сентября стартовали выборы различного уровня в 83 субъектах Федерации, всего в стране с 11-13 сентября пройдет около 9 тыс. избирательных кампаний.