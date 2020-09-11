11 Сентября 2020
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Общество В России
студенты аудитория вуз РАНХиГС (2018) | Фото:Накануне.RU

Большинство россиян не работают по своей специальности - опрос

Только 36% опрошенных россиян работают по специальности, полученной в вузе. Таковы данные социологического опроса, проведенного сервисом "Работа.ру" совместно с "Рамблером", сообщает ТАСС.
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Интересно, что 40% опрошенных вообще никогда не работали по той специальности, которая указана в дипломе. То есть 40% выпускников государство выпустило "в пустоту" и лишь треть - для работы по той специальности, на которую объявляло госзаказ.

Треть жителей России (32%) никогда не меняли своей работы, почти столько же (29%) меняют работу каждые четыре-пять лет, а 7% респондентов ищут новую работу каждый год.

В опросе, который прошел во всех регионах России, приняли участие более 4 тысяч пользователей на портале "Рамблер" и столько же - на "Работа.ру".

Как пишет "Красная весна", такая ситуация стала следствием внедрения рыночных законов в образование, которое перестало выполнять функцию социальных лифтов. А учебные заведения преследуют цель получать прибыль, а не готовить специалистов.

Отметим, что на днях в Госдуме сообщили, что подготовлен законопроект о переходе вузов к публичному целевому набору. Одной из причин этого является как раз то, что половина россиян не работают по той специальности, которую получили в вузе. И это при том, что более трети предприятий испытывают недостаток в специалистах.

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Большинство россиян не работают по своей специальности - опрос

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Теги: вуз, образование



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