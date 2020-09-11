Владимир Мякуш: Челябинск превратился в современный культурный и индустриальный мегаполис

Председатель Законодательного собрания Южного Урала Владимир Мякуш обратился к челябинцам в преддверии Дня города. Он отметил, что региональный центр превратился в современный культурный и индустриальный мегаполис.

"День рождения Челябинска объединяет всех, кто здесь живет, соединяет прошлое и будущее. История нашего города – яркая и многогранная летопись, на страницах которой отражены биографии талантливых и знаменитых людей. Каждое поколение его жителей могло бы гордиться своими великими и малыми делами, благодаря которым Челябинск превратился в современный культурный и индустриальный мегаполис, город новостроек и предприятий, город рабочий, студенческий", - сказал спикер заксобрания Владимир Мякуш, слова которого приводят в пресс-службе ЗСО.

Председатель парламента напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Челябинск стал надежным тылом и промышленным центром, а его жители делали все возможное для фронта и для скорейшей Победы. И в этом году южноуральской столице по праву было присвоено почетное звание "Город трудовой доблести".

"Сегодня новые поколения горожан сохраняют верность традициям, стремятся сделать Челябинск лучше. Впереди много работы, направленной на развитие инфраструктуры города, увеличение экономического потенциала, решение вопросов экологии, благоустройства, повышения качества жизни челябинцев", - добавил он в своем обращении к жителям южноуральской столицы.