Главком ВКС предупредил о риске инцидентов с самолетами НАТО на границе

Главком ВКС РФ Сергей Суровикин заявил, что инциденты с военными самолетами США и НАТО при их приближении к границам России удается избежать только благодаря профессионализму российских пилотов.

По его словам, боевой самолет может за считанные минуты оказаться на сопредельной территории, передает РИА Новости.

При этом при сближении воздушных объектов с границей российские РЛС и зенитно-ракетные комплексы переводятся в повышенные степени боевой готовности. Суровикин подчеркнул, что все это может привести к инциденту.

В мае Минобороны России опубликовало видео сопровождения американских бомбардировщиков В-1В российскими истребителями Су-27П и Су-30СМ из состава дежурных сил ПВО Западного и Южного военных округов. .

На кадрах видно как российский самолет догоняет судно ВМС США и берет его на сопровождение. Сразу после этого американские самолеты изменили направление полета от российской границы.