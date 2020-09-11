В Челябинске на избирательном участке зафиксировано нарушение

На выборах в Законодательное собрание Челябинской области зафиксировано первое нарушение. На избирательном участке урна для голосования не была опломбирована.

Инцидент произошел на избирательном участке № 532 в Калининском районе. В облизбиркоме подтвердили, что стационарный ящик для голосования действительно не был опломбирован. В помещении для голосования с начала работы присутствовал сотрудник полиции, наблюдатели, в зоне видимости которых находился стационарный ящик для голосования.

"Все участники избирательного процесса подтверждают, что к стационарному ящику для голосования не было доступа", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе избирательной комиссии области.

По данной ситуации составлен акт, ящик для голосования опечатан. Голосование продолжается в штатном режиме.

"Процедурное нарушение своевременно устранено и не влияет на процесс голосования", - подчеркнули в облизбиркоме.

Напомним, сегодня в Челябинской области началось досрочное голосование. В регионе открылись 2 тыс. 321 избирательный участок. Избирательный участки будут работать с 8.00 до 20.00 11, 12 и 13 сентября.

В выборах депутатов ЗСО принимают участие девять партий. На выборах будут избираться 60 депутатов областного парламента (30 по партийным спискам, 30 по одномандатным округам).