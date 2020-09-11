В Новом Уренгое построят дорогу к нескольким ДНТ, где живут 150 многодетных семей

И.о. главы Нового Уренгоя Андрей Воронов проверил состояние проблемной дороги к нескольким ДНТ, где живут 2 тыс. человек. Он пообещал, что будет построена новая магистраль, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Как обещал, выехал на проблемную дорогу, которая ведет сразу к нескольким ДНТ. Пообщался с местными жителями. Несомненно, эту проблему надо решать. Здесь живёт больше 2 тыс. человек, из них почти половина — это дети, 150 многодетных семей. Обсудили пути решения с коллегами и представителями инициативной группы жителей ДНТ на круглом столе", - написал политик в своём Telegram.

Выход есть, и решение давно назревало, отметил он.

"Город в этой части уже разросся до объездной за счёт новых строящихся микрорайонов. Здесь в любом случае необходимо перекраивать дорожную инфраструктуру, чтобы обеспечить транспортную доступность всем жителям", - написал Воронов.

Город выделяет в данной зоне участки для многодетных семей, которые тоже будут нуждаться в нормальных подъездных путях.

"В этом районе появится кольцевая дорога. Уже сейчас необходимо в срочном порядке заняться проектированием – это процесс не быстрый – чтобы уже в 2022 г. приступить к стройке. Дорогу будем делать с тротуарами, остановками для общественного транспорта и т. д. Также запланировали построить и велодорожки. Места здесь хватает, и необходимость в них есть. Понятно, что жителям ДНТ придётся подождать, но мы приложим все усилия, чтобы как-то облегчить их трудности. Особенно в распутицу, когда дорога превращается в непроходимую полосу препятствий", - подытожил Воронов.