11 Сентября 2020
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Общество Тюменская область
иллюстрации к произведениям Владислава Крпивина в Тюмени (2020) | Фото: tyumen-city.ru

На улице Тюмени появятся иллюстрации произведений почившего Владислава Крапивина

Тюменская художница, арт-директор творческого объединения "Груша" Мария Волкова решила украсить город морскими тонами в память о почившем советском и российском писателе Владиславе Крапивине. В качестве места был выбран фасад повысительной насосной станции компании "Тюмень Водоканал" в районе улицы Холодильной, 116. Еще при планировании благоустройства двора компания решила, что на фасаде должны быть символически изображены дети, мечтающие о море.

иллюстрации к произведениям Владислава Крпивина в Тюмени(2020)|Фото: tyumen-city.ru

Новый арт-объект оценил и глава города Руслан Кухарук во время выездного совещания, посвященного благоустройству тюменских дворов и озелененных территорий в рамках проекта "Жилье и городская среда". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Тюмени, мэр настолько впечатлился работой, что предложил задуматься о создании QR- кода, при наведении на который горожане смогли бы получить обширную информацию о рисунке и познакомиться с творчеством знаменитого писателя.

"Для меня честь работать над такой картиной, - заявила Мария Волкова. - Я была знакома с Владиславом Петровичем и всегда хотела сделать что-то подобное. Было важно передать суть мальчика Крапивина, его нежный взгляд на жизнь, притом, что ему пришлось столкнуться с испытаниями. Рисуя картину, уже получаешь такой колоссальный отклик! Прохожие люди спрашивают: а это что? Я рассказывают, а уже через день они снова подходят и делятся, что начали читать книги Владислава Петровича. Посыл правильный!"

Напомним, ранее в семье Крапивина рассказывали о выписке писателя, которого лечили от коронавируса, в ужасном состоянии и подозрении на инсульт. По предварительном данным, скончался он в итоге от сепсиса, который, вероятно, развился в больнице. Проводить в последний путь Командора пришли не только родственники и друзья, но и последователи, новое поколение "каравелловцев", взрослые и маленькие читатели как из уральской столицы, так и из других городов.

Владимир Путин также принес соболезнования родным и близким известного писателя и выразил уверенность, что светлая память о Владиславе Петровиче навсегда сохранится в сердцах близких, родных, коллег и многочисленных почитателей его таланта.

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На улице Тюмени появятся иллюстрации произведений почившего Владислава Крапивина

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Теги: Арт-объект, Крапивин, картина, иллюстрации



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