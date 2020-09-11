Ирбитскому молочному заводу исполнилось 95 лет. Сотрудникам приготовили сюрприз

На Ирбитском молочном заводе к 95-летию предприятия открыли высококлассный бытовой корпус. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Одно из старейших предприятий молочной промышленности на Среднем Урале отметило почти вековой юбилей. Сегодня, 11 сентября, первый заместитель губернатора Алексей Орлов лично поздравил руководство и сотрудников, а также дал старт новому проекту, запустив современный бытовой корпус на основной производственной площадке завода в Ирбите.

По словам первого замгубернатора, реализация такого уровня проекта укрепляет репутацию предприятия и статус социально ответственного бизнеса. Орлов отметил, что Ирбитский молокозавод заслуженно занимает лидирующие места по выпуску молочной продукции в регионе.

"Производственная мощность завода составляет более пятисот тонн в сутки. Другими словами, это треть от всего объема молока, производимого в Свердловской области. Вдвойне приятно видеть, что при таком уровне производственных задач руководство предприятия отдает приоритет созданию комфортных условий для труда и отдыха работников. Это благоприятно скажется не только на безопасности труда и сохранении здоровья сотрудников, но и на производительности", - заявил он.

Как рассказал генеральный директор завода Сергей Суетин, решение о строительстве полноценного современного комплекса, состоящего из хозяйственно-бытовых помещений и столовой, было принято пару лет назад.

"Теперь в распоряжении наших работников абсолютно новые душевые, раздевалки и гардеробные комнаты для хранения домашней одежды, бельевые комнаты, где хранится санитарная, а также помещения для сушки одежды и обуви. Все объекты оборудованы современными устройствами и полнофункциональны в применении", - рассказал руководитель.

Он добавил, что подобные инвестиции в комфорт и удобство своих сотрудников обязательно компенсируются показателями работы предприятия.