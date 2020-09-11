11 Сентября 2020
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Политика В России
Александр Бастрыкин (2018) | Фото: Следственный комитет РФ

В Следственном комитете создадут отделение по расследованию преступлений, связанных с фальсификацией истории

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что в ведомстве будет создано отделение по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества. Оно войдет в структуру управления по расследованию прошлых лет, которое входит в Главное следственное управление. Об этом сообщает пресс-служба СК.
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Работа подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию принципа неотвратимости наказания, но и на предотвращение искажения исторических фактов, что в угоду Западу пытаются продвигать в России.

Бастрыкин объявил об этом решении во время церемонии возложения цветов, посвященной Дню памяти жертв фашизма, которая состоялась в Музее Победы на Поклонной горе.

Актуальность этого решения объясняется тем, что не все нацистские преступники были осуждены после Второй мировой войны. Многие факты преступлений были рассекречены через десятилетия, а преступники так и не понесли заслуженного наказания. Кроме того, на Западе переписывают историю, очерняя Россию, подвиг народа-победителя и извращая факты.

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В Следственном комитете создадут отделение по расследованию преступлений, связанных с фальсификацией истории

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Теги: фальсификация истории, следственный комитет



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