В Следственном комитете создадут отделение по расследованию преступлений, связанных с фальсификацией истории

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что в ведомстве будет создано отделение по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества. Оно войдет в структуру управления по расследованию прошлых лет, которое входит в Главное следственное управление. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Работа подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию принципа неотвратимости наказания, но и на предотвращение искажения исторических фактов, что в угоду Западу пытаются продвигать в России.

Бастрыкин объявил об этом решении во время церемонии возложения цветов, посвященной Дню памяти жертв фашизма, которая состоялась в Музее Победы на Поклонной горе.

Актуальность этого решения объясняется тем, что не все нацистские преступники были осуждены после Второй мировой войны. Многие факты преступлений были рассекречены через десятилетия, а преступники так и не понесли заслуженного наказания. Кроме того, на Западе переписывают историю, очерняя Россию, подвиг народа-победителя и извращая факты.