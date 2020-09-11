Берлин предоставит Москве данные о состоянии Навального при его согласии

Генпрокуратура Берлина подтвердила получение запроса о предоставлении РФ правовой помощи по делу об отравлении Алексея Навального. Об этом говорится в сообщении ведомства в твиттере.

При этом ведомство сообщило, что готово дать справки о состоянии здоровья Навального, но при его согласии.

Напомним, Институт фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии (InstPharmToxBw) отказался представить доказательства "отравления" Алексея Навального. Об этом сообщается в ответе института на запрос телеканала.

Как отмечалось, именно лаборатория этого института выявила в организме Навального боевое отравляющее вещество "Новичок".

Ранее МИД РФ вызвал посла Германии для обсуждения ситуации с Алексеем Навальным и заявлений властей ФРГ о его отравлении.