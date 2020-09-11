Чиновник Минпромторга задержан по делу об организации мошеннических схем

Замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Антон Исаев задержан по подозрению в организации мошеннических схем хищения денежных средств в бытность одним из руководителей ЦНИИ "Электроника".

В служебном кабинете Исаева в Минпромторге и в помещениях ЦНИИ "Электроника" прошли обыски, передает "Интерфакс".

По данным следствия, чиновник, ранее занимавший один из руководящих постов в ЦНИИ "Электроника", заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками, через которые выводил бюджетные средства, сообщил источник.