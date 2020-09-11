На Южном Урале собирают подписи за установку в центре города памятника Сталину, найденного в пруду

В Кусе организован сбор подписей за установку в центре города памятника Иосифу Сталину, фрагменты которого два года назад были подняты со дна пруда, передает корреспондент Накануне.RU.

Инициатором сбора подписей выступило движение "Суть времени". Активисты предлагают установить монумент на центральной площади или рядом с пешеходной частью на улице Бубнова. Общественники подготовили два обращения – к главе района Юрию Лысякову и к руководителю ООО "Прибор" Владимиру Плотникову.

Напомним, 6 сентября в Кусе прошла церемония открытия памятника Сталину. Монумент высотой 2,5 метра и весом примерно 1,5 тонны установили на частной территории на улице Герцена.

Предположительно, памятник Иосифу Сталину был разрушен в начале 60-х годов. Он состоял из нескольких бетонных фрагментов, и мог разрушится на части, когда его уронили. После этого фрагменты скинули в воду в разных местах. В воде они пролежали около 60 лет, пока в августе 2018 года перед капитальным ремонтом плотины из городского пруда не спустили воду, тогда на дне водоема фотограф Андрей Парфенов обнаружил верхнюю часть монумента и опубликовал фотографию в социальной сети. Изображение увидели активисты движения "Суть времени" и решили извлечь вождя и восстановить.