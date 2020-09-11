"Больше в деревне никто не живёт…". В Югре упразднён населённый пункт

Упразднена находящаяся в Нижневартовском районе деревня Усть-Колекъеган, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Документ опубликован на портале региональных властей в разделе материалов к сегодняшнему заседанию правительства. В деревне отсутствует постоянно проживающее население.

Также в Усть-Колекъегане нет каких-либо промышленных, строительных, транспортных, социально-культурных организаций, организаций торговли, быта и иных организаций, а также жилищно-коммунальной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры, необходимой для постоянного проживания населения. Отсутствуют органы местного самоуправления и их структурные подразделения.