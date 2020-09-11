Ансамбль "Песняры" подал иск в свердловский арбитраж на Дом офицеров ЦВО

Белорусский государственный ансамбль "Песняры" подал судебный иск на Дом офицеров Центрального военного округа Министерства обороны РФ. Как передает корреспондент Накануне.RU, данные об этом размещены в электронной картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области.

Другими ответчиками выступают ООО "Яндекс.Медиасервисы", ООО "Кассир.ру Урал" и ООО "Большая сцена". Сумма исковых требований "Песняров" составляет 2,5 млн рублей.

Иск был подан в четверг, 10 сентября. Причины обращения ансамбля в суд пока не уточняются. Дата рассмотрения заявления также еще не назначена.

Белорусский государственный ансамбль "Песняры" был создан легендарным музыкантом, Народным артистом СССР Владимиром Мулявиным в 1969 году. Сейчас под этим названием выступает молодое поколение ансамбля. Стоит отметить, что основатель "Песняров" был уроженцем Свердловска (ныне Екатеринбург).