Екатеринбургские депутаты поддержали сезонную вакцинацию от гриппа

Депутаты гордумы Екатеринбурга решили поддержать прививочную кампанию против гриппа и поставили в эту пятницу прививки в медкабинете администрации города, собщили Накануне.RU в департаменте информационной политики городской администрации.

"Прививки я ставлю, сколько себя помню. И гриппом никогда не болела! Считаю, что прививаться важно: это забота о собственном здоровье, здоровье своей семьи и людей, с которыми общаешься", – отметила депутат ЕГД Любовь Боркова.

Напомним, что для вакцинации жителей уральской столицы город приобретет 780 тыс. доз вакцины от сезонного гриппа. Привиться можно в поликлинике по месту жительства или других частных медорганизациях Екатеринбурга. Одни из первых, кто поставил прививку, были глава города Александр Высокинский и губернатор области Евгений Куйвашев.