Во Владимире задержан мужчина, обвиняемый в интимной переписке с младшеклассницей из ЯНАО

Во Владимире региональный СКР совместно с СОБР управления Росгвардии по Владимирской области задержали мужчину, который вел интимную переписку с ученицей младших классов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по ЯНАО, жительница Нового Уренгоя обнаружила в телефоне своей малолетней дочери сомнительную переписку со взрослым мужчиной, которая длилась с декабря 2019 г. Последний совершил развратные действия без применения насилия в отношении девочки, всячески склоняя ребенка к развратным действиям. Своими действиями житель Владимира нарушил право потерпевшей на своевременное сексуальное воспитание и нравственное развитие, причинив ей моральный вред и психологическую травму. После задержания мужчину доставили Новый Уренгой для проведения следственных действий. Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следственным отделом по Нового Уренгоя СУ СКР по ЯНАО мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Расследование уголовного дела продолжается.