Россияне назвали размер необходимой гарантированной выплаты

Большинство россиян (68%) полагают, что в стране следует ввести фиксированную ежемесячную выплату со стороны государства гражданам, независимо от рода их деятельности и социального положения. Об этом говорят данные опроса, проведенного исследовательским центром портала Superjob.ru.

Напомним, с идеей о гарантированных доходах выступил заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев. Он предложил однопартийцам обсудить с членами правительства и профсоюзами возможность введения в стране базового гарантированного дохода граждан — чтобы снизить риски от потери работы и стимулировать желание людей заводить детей.

Против этой идеи выступили 8% опрошенных, 24% затруднились с ответом. Противники инициативы не хотят, чтобы на их налоги «кормили тунеядцев», некоторые считают, что лучше снизить налоги и коммунальные платежи, также предлагается вместо этого решить проблему с пенсиями.

Те, кто затруднились с ответом, призвали сначала искоренить неравенство и заявили, что богатым выплаты не нужны.

Что касается оптимального размера выплаты, каждый третий сказал, что нужна сумма от 10 до 20 тысяч рублей, каждый четвертый - что сумма до 30 тысяч, передает "Интерфакс".

При этом выяснилось, что чем выше доход, тем больше сторонников реализации идеи ежемесячной фиксированной выплаты. Так, среди сограждан с зарплатой до 30 тысяч рублей в месяц такой доход хотели бы иметь 68% респондентов, среди россиян, зарабатывающих от 80 тысяч рублей ежемесячно эта доля составляет 74%.

Отметим, в Кремле сообщили, что предметное обсуждение возможности введения минимального гарантированного дохода россиян в настоящее время не ведется.