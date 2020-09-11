Тюменскую область не "закроют" в случае второй волны коронавируса

Губернатор Тюменской области Александр Моор на "Слёте успешных предпринимателей" отметил, что "не видит необходимости во введении тотальных ограничений для бизнеса в случае второй волны коронавируса", об этом сообщили Накануне.RU в областном оперштабе.

"У врачей есть большой опыт и понятные методики лечения этого заболевания. Создан необходимый запас медикаментов, оборудования и средств индивидуальной защиты. Поэтому вполне достаточно будет выявлять и быстро локализовывать очаги инфекции. Даже если будет рост заболеваемости, тюменская система здравоохранения к этому готова", - отметил губернатор.

Напомним, за последние сутки в области подтверждено 53 новых случая коронавируса (всего – 8 тыс. 310).