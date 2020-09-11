"Выбираем команду на пять лет". Руководители заксобрания Челябинской области проголосовали на выборах

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области, занимающие в региональном парламенте руководящие посты, проголосовали на выборах нового созыва ЗСО.

Как сообщили в пресс-службе заксобрания, спикер Владимир Мякуш приехал на участок в первый день голосования вместе с семьей – супругой Светланой и дочерью Викторией.

На входе им выдали маски и перчатки, измерили температуру. Паспорт членам избирательной комиссии показывали на расстоянии – на участке соблюдаются все меры безопасности.

"Сегодня мы избираем команду, которая возьмет на себя ответственность за судьбу Южного Урала на ближайшие пять лет, - прокомментировал председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш. – Я думаю, что жители нашей области сделают правильный выбор, проголосуют за стабильность и процветание родного края. Самое главное для всех кандидатов – в дальнейшем не обмануть ожидания избирателей".

Заместитель председателя Анатолий Брагин приехал на участок вместе с супругой Татьяной: "В таком трехдневном формате процедура голосования проводится во второй раз. Я думаю, что для избирателей это очень удобно, можно спланировать свое время и прийти проголосовать. Я всегда голосую, и считаю, что все жители региона должны участвовать в голосовании, потому что это одна из демократических форм управления государством".

Председатель комитета по социальной политике Александр Журавлев приехал на свой избирательный участок к открытию: "Проголосовал перед началом рабочего дня, выбор свой сделал. В течение трех дней все, кто желает, смогут реализовать свое право. На всех участках в условиях пандемии голосование проходит с соблюдением всех правил безопасности. В этом я убедился лично".

"Стабильность, реализация наказов избирателей, защита интересов городов, поселений, реализация намеченных планов. Эта непростая и ответственная работа требует самоотдачи, профессионализма и жизненного опыта, - отметил заместитель председателя Законодательного собрания Олег Голиков. - Я с уверенностью сделал свой выбор".

Напомним, в Челябинской области начались выборы в Законодательное собрание. Жители региона с 11 по 13 сентября выберут новый состав депутатов областного парламента. По итогам выборов будет распределено 60 депутатских мандатов в Законодательном собрании, в том числе 30 по партийным спискам и 30 по одномандатным округам. На Южном Урале открылись 2 тыс. 321 избирательный участок. Они будут работать с 8.00 до 20.00 11, 12 и 13 сентября.