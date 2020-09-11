Пермский оперштаб разрешил работу игровых комнат и фудкортов в краевых ТЦ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Прикамье возобновляет работу детских игровых комнат и фудкортов на территории региональных ТЦ в обычном режиме. Соответствующее решение принял краевой глава Дмитрий Махонин.

Несмотря на снятие части ограничений, по-прежнему продолжает действовать запрет на деятельность детских развлекательных центров, аттракционов и игровых автоматов, которые расположены в ТЦ и иных развлекательных учреждений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Прикамья.

Все сотрудники обязаны соблюдать температурный и масочный режим, а посетители ТЦ носить средства индивидульной защиты и придерживаться соцдистанции . Столы в фудкортах, работающих до недавнего времени только на вынос, будут размещены в соответствии предписанным требованиям Роспотребнадзора – 1,5 м. друг от друга.

"До конца года в школах также запрещены любые массовые мероприятия, внедрена кабинетная система обучения, реорганизована система питания школьников", - заявил руководитель управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев, отметивший необходимость оставшихся ограничений на работу ТЦ, дабы сдержать распространение инфекции среди школьников и студентов в том числе. Напомним, что в шести школах Пермского края ученики подхватили коронавирус.

Помимо этого, Дмитрий Махонин подчеркнул важность прививочной кампании и ускорения вакцинации.

Отдельно Дмитрий Махонин остановился на значимости ускорения вакцинации. "Необходимо расширить перечень точек, где можно сделать прививку от гриппа, и продолжить упрощать процедуру вакцинации. Для этого не должны требовать ни полис, ни паспорт – никто не ходит в торговый центр с документами", - поставил задачу правительства глава Прикамья.