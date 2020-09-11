В Челябинске бывшие сотрудники ДПС получили сроки в колонии за взятку от пьяного водителя

В Челябинске бывших сотрудников ГИБДД приговорили к срокам в колонии строгого режима за получение взятки от водителя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в мае текущего года. Инспекторы ДПС остановили пьяного водителя. После процедуры освидетельствования они предложили передать им 50 тыс. рублей за возврат изъятых документов и непринятие мер по привлечению к ответственности.

Водитель согласился и передал деньги.

Преступление было выявлено сотрудниками службы собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, сотрудники уволены по отрицательным мотивам.

Суд приговорил их к 3 годам и 3 годам 3 месяцам в колонии строгого режима и лишил специальных званий "старший лейтенант полиции".