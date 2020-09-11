На Среднем Урале накрыли банду фальшивомонетчиков, "работавших" прямо из тюрьмы

Свердловские полицейские в рамках операции "Купюра" выявили группу фальшивомонетчиков. Некоторые злоумышленники "работали" прямо из колонии.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка полиции Валерий Горелых, по месту жительства подозреваемых были проведены обыски, в рамках которых оказалось изъято 14 поддельных денежных купюр достоинством 5 тысяч рублей каждая.

"Красные фантики очень высокого качества, визуально отличить от подлинных их достаточно сложно. Преступный синдикат организовали два гражданина, которые в настоящее время отбывают наказание за имущественные преступления в одном из пенитенциарных учреждений региона. Подделки ими заказывались через интернет. Участники группы, находящиеся на свободе, собирали свертки с купюрами из тайников бесконтактным путем посредством закладок.

Подделки в целях личного обогащения злоумышленники сбывали в качестве оплаты за продукты питания в магазинах Сысерти, Арамиля, Белоярского района и Екатеринбурга. В отношении задержанных лиц представителями МВД возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за данный вид противоправной деятельности составляет восемь лет лишения свободы", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, только в текущем году на территории Среднего Урала из незаконного обращения органы внутренних дел изъяли более 500 фальшивок, возбуждено 329 уголовных дел. Сейчас специалисты прогнозируют увеличение фактов реализации поддельных денежных купюр.