На Среднем Урале накрыли банду фальшивомонетчиков, "работавших" прямо из тюрьмы

11 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    шапка вязаная мужская фото ссылки

Происшествия Свердловская область Уральский ФО
фальшивка, купюра, деньги (2016) | Фото: УМВД г. Челябинска

На Среднем Урале накрыли банду фальшивомонетчиков, "работавших" прямо из тюрьмы

Свердловские полицейские в рамках операции "Купюра" выявили группу фальшивомонетчиков. Некоторые злоумышленники "работали" прямо из колонии.
Читайте также:

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка полиции Валерий Горелых, по месту жительства подозреваемых были проведены обыски, в рамках которых оказалось изъято 14 поддельных денежных купюр достоинством 5 тысяч рублей каждая.

"Красные фантики очень высокого качества, визуально отличить от подлинных их достаточно сложно. Преступный синдикат организовали два гражданина, которые в настоящее время отбывают наказание за имущественные преступления в одном из пенитенциарных учреждений региона. Подделки ими заказывались через интернет. Участники группы, находящиеся на свободе, собирали свертки с купюрами из тайников бесконтактным путем посредством закладок.

Подделки в целях личного обогащения злоумышленники сбывали в качестве оплаты за продукты питания в магазинах Сысерти, Арамиля, Белоярского района и Екатеринбурга. В отношении задержанных лиц представителями МВД возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за данный вид противоправной деятельности составляет восемь лет лишения свободы", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, только в текущем году на территории Среднего Урала из незаконного обращения органы внутренних дел изъяли более 500 фальшивок, возбуждено 329 уголовных дел. Сейчас специалисты прогнозируют увеличение фактов реализации поддельных денежных купюр.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Среднем Урале накрыли банду фальшивомонетчиков, "работавших" прямо из тюрьмы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: деньги, фальшивки, полиция, Средний Урал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети