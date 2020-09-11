11 Сентября 2020
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Политика В России
Александр Лукашенко, Владимир Путин (2018) | Фото: kremlin.ru

Лукашенко приедет в Москву 14 сентября

Переговоры президента Росссии Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко состоятся 14 сентября, сообщили в Кремле.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, это будет рабочий визит, подписания каких-либо документов по итогам переговоров президентов не планируется.

Он добавил, что, возможно, Кремль проинформирует об основных итогах встречи, сообщает "Коммерсант".

Напомним, ранее Александр Лукашенко и Владимир Путин во время телефонного разговора договорились, что президент Белоруссии приедет в Москву в ближайшее время.

Перед этим Путин сделал заявление о силовом резерве, который сформирован в России на случай обострения ситуации в соседнем государстве.

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Лукашенко приедет в Москву 14 сентября

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Теги: александр лукашенко, владимир путин



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