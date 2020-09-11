11 Сентября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
Съехавший дом, Комбинатская 13, Салехард (2020) | Фото: Администрация Салехарда

В Салехарде из-за сошедшего со свай жилого дома проверят мэрию

В Салехарде сошедший со свай жилой дм №13 по Комбинатской не признан аварийным. Начались проверки работы УК и мэрии, сообщили Накануне.RU в окружной прокуратуре.

Здание построено в 1984 г. По предварительным данным, дом аварийным и подлежащим сносу в установленном законом порядке не признавался. Городская прокуратура инициировала проверки управляющей компании и администрации Салехарда. Она покажет, было ли бездействие в их работе.

Напомним, вечером 10 сентября в столице Ямала произошла частичная подвижка со свай деревянного двухэтажного жилого 18-квартирного дома по адресу Комбинатская, 13. Никто из 43 жильцов не пострадал.

Съехавший дом, Комбинатская 13, Салехард(2020)|Фото: Администрация Салехарда

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В Салехарде из-за сошедшего со свай жилого дома проверят мэрию

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Теги: Комбинатская 13, сваи, дом, прокуратура



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Ранее 11.09.2020 04:02 Мск В Салехарде жилой дом сошел со свай

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