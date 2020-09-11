11 Сентября 2020
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Общество В России
продуктовый прилавок, продукты, магазин (2018) | Фото: tvc.ru

Минпромторг назвал "нецелесообразной" идею двойных ценников в магазинах

Министерство промышленности и торговли не поддержало идею двойных ценников в магазинах, передает РИА Новости.

В пресс-службе ведомства заявили, что считают "нецелесообразным детальное урегулирование ценников в магазинах".

Такое решение может привести к перегруженности ценников излишней информацией, что создаст неудобства для покупателей, пояснили в министерстве.

Напомним, с инициативой в Минпромторг обратился Союз потребителей России. Там предложили указывать на ценниках не только стоимость товара, но и вес или объем продукта. Этот пункт предлагается добавить в проект правил розничной торговли. Предполагается, что это не позволит производителям, например, разливать 950 миллилитров молока в литровый пакет за обычную цену.

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Минпромторг назвал "нецелесообразной" идею двойных ценников в магазинах

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Теги: ценнники, магазины, минпромторг



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