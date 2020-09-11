На Южном Урале двух сотрудников промышленного предприятия будут судить за коммерческий подкуп

В Пласте главного энергетика промышленного предприятия и его заместителя будут судить за коммерческий подкуп, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2018-2019 гг. обвиняемые получили от представителя коммерческой организации незаконное вознаграждение в сумме более 1,7 млн. рублей за обеспечение своевременной оплаты за произведенные работы по договорам.

Вину обвиняемые признали. Уголовное дело направлено в суд.