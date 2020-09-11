Началось голосование на выборах депутатов Курганской областной думы

11 сентября председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов пришел на избирательный участок №858 и проголосовал за кандидатов в депутаты Курганской областной думы VII созыва.

"Выборы в областную Думу проходят в таком трехдневном формате впервые. Единый день голосования – 13 сентября, но и 11, и 12 сентября тоже можно прийти на избирательные участки и проголосовать. Это мероприятие я считаю очень важным, - подчеркнул Дмитрий Фролов. - Сегодня область находится в фазе подъема, экономического и социального развития, и эту тенденцию нам необходимо поддержать и продолжить. Перспективы развития региона будут во многом зависеть и от того, как будет сформирован областной парламент. В нем хочется видеть тех людей, кто делает реальные дела. Я вижу работу думы в конструктивном взаимодействии с губернатором, наша общая цель понятна – развивать Курганскую область, делать жизнь зауральцев лучше".

Голосование на выборах депутатов Курганской областной думы будет проходить в течение трех дней – 11, 12 и 13 сентября с 8 до 20 часов. В дни досрочного голосования 11 и 12 сентября по решению территориальных избирательных комиссий могут быть применены новые формы голосования – на придомовой территории и в отдаленных населенных пунктах, где нет избирательных участков или транспортное сообщение с которыми затруднено. При организации голосования будут соблюдаться строгие меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

Напомним, что выборы в Курганскую областную думу проходят по смешанной избирательной системе: 17 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам и 17 депутатов - по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями.