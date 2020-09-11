11 Сентября 2020
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Общество Воронежская область
заседание Воронежской облдумы (2020) | Фото: vrnoblduma.ru

В Воронежской области утвердили величину прожиточного минимума пенсионера на 2021 год

Расчетная величина установлена на уровне 8750 рублей.

Воронежская областная Дума приняла закон «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Воронежской области на 2021 финансовый год» в ходе 60-го заседания регионального парламента, передает корреспондент Накануне.RU.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов напомнил, что это необходимо для того, чтобы установить сумму социальной доплаты к пенсии неработающих пенсионеров с низкими доходами.

Спикер Воронежского парламента уточнил, что величина прожиточного минимума устанавливается ежегодно на уровне региона и доводится до сведения Пенсионного фонда РФ не позднее 15 сентября года, предшествующего наступлению финансового года, на который она установлена. А социальная доплата к пенсии назначается неработающим пенсионерам, общая сумма материального обеспечения которых не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской областной Думы, расчетная величина устанавливается в соответствии с законом «О прожиточном минимуме в Воронежской области» и «О потребительской корзине в Воронежской области», а также постановлением Правительства РФ, в котором прописан единый порядок расчета в регионах России. Также специалисты учитывают данные Воронежстата, стоимость потребительской корзины в регионе, включающую минимальный набор продуктов, непродовольственных товаров и услуг.

заседание Воронежской облдумы(2020)|Фото: vrnoblduma.ru

По предварительным данным департамента труда и занятости населения Воронежской области величина прожиточного минимума пенсионера для определения размера социальной доплаты к пенсии на 2021 год не превысит величину прожиточного минимума, установленную в Воронежской области на 2020 год. Таким образом, в Воронежской области этот показатель на 2021 год определен законом в размере 8750 рублей. Величина прожиточного минимума пенсионера в Воронежской области не превысит прогнозную величину прожиточного минимума пенсионера в целом по России. Это означает, что социальная доплата гражданам будет осуществляться за счет средств федерального бюджета Пенсионным фондом РФ.

По информации председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова, на территории Воронежской области пенсию получают 746 тысяч человек, из них около 90 тысяч будут получать данную доплату. На сегодняшний день средняя пенсия на территории Воронежской области составляет 13 960 за счет доплат и иных форм стимулирования.

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В Воронежской области утвердили величину прожиточного минимума пенсионера на 2021 год

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Теги: прожиточный минимум, пенсия, пенсионеры, воронежская областная дума



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