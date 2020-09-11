Одной из главных тем федерального "Сабантуя", который пройдёт в Нижневартовске, станет 60-летие российского космоса

Глава Нижневартовска Василий Тихонов встретился с руководителями общественных организаций и представителями Общественной палаты города Нижневартовска. Разговор шёл о проведении в 2021 г. фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи", в рамках которого пройдет 21-й федеральный Сабантуй, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Самотлорские ночи" в следующем году планируется провести 18-20 июня. По словам заместителя главы города, директора департамента по социальной политике Ирины Воликовской, массовые мероприятия в рамках фестиваля будут ориентированы на все возрастные категории жителей.

"Планируются как традиционные мероприятия, такие, как выставочный комплекс "Город мастеров", праздник Дружбы народов, так и совершенно новые площадки, - пояснила Ирина Воликовская. – К примеру, есть задумка пригласить гостей посетить национальные подворья: хантыйское, сибирское, татарское. В 2021 г. отмечают знаменательную дату – 60-летие российского космоса. Эта тема станет одной из ключевых на фестивале. Для нас это особенно важно, потому что в Нижневартовске вырос космонавт Сергей Рыжиков".

Основные мероприятия фестиваля территориально планируют сосредоточить на набережной Оби, в створе проспекта Победы и улицы Мусы Джалиля. Так, объясняют организаторы, можно учесть несколько важных факторов для массовых событий: безопасность, комфортность, близость городского стадиона и двух новых мест отдыха – сквера Космонавтов и сквера Спортивной славы. Общественность поддержала предложение проведения праздника Дружбы народов на набережной.

"Нижневартовску выпала честь стать площадкой 21-го федерального "Сабантуя", - сказал Тихонов. – Это почётно и ответственно. Нам вместе предстоит принять большое количество высоких гостей со всей страны. Уже сегодня мы начали подготовку к фестивалю "Самотлорские ночи", готовы обсудить ваши творческие идеи, содействовать их воплощению".

По словам председателя общественной организации Татарская национально-культурная автономия Нижневартовска "Мирас" Рафаила Мухаметзянова, нижневартовский праздник Дружбы народов, в котором в 2021 г. примут участие гости со всей страны, станет визитной карточкой не только Югры, но и России. В рамках "Сабантуя" планируется приём президента Татарстана, концерт мастеров искусства и выставка народных промыслов, состязания по национальной татарской борьбе.

В 2021 г. "Самотлорские ночи" станут уникальным событием не только в культурном поле региона, но и в целом сыграют важную роль в развитии комфортной городской среды, привлечения инвестиций, налаживания коммуникаций с другими регионами страны.

Ещё один вопрос, который обсудили во время встречи, касался избрания на должность главного врача нижневартовской городской детской поликлиники. В комиссию департамента здравоохранения Югры поступила одна кандидатура, соответствующая всем квалификационным требованиям, – действующий главный врач поликлиники Татьяна Загинайко. Коллектив детской поликлиники и общественники поддержали её кандидатуру.

"За время работы Татьяна Геннадьевна показала себя грамотным, эффективным, добросовестным руководителем. Я считаю, что она должна дальше работать на благо нашего города. Вопросы, которые возникают в поликлинике, все решаемые", - сказала общественница, участница движения "Серебряные волонтёры" Альфия Калиева.

Подводя итоги, Тихонов поблагодарил общественников за совместную работу.