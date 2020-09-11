"Убивал в перчатках, так как мог вернуться "смертельный урон": первые озвученные показания "уктусского стрелка"

Свердловская прокуратура огласила первые показания "уктусского стрелка" Алексея Александрова. Эти данные 35-летний подсудимый сообщал на стадии предварительного следствия. Накануне.RU публикует первоначальную версию событий стрелка с Уктуса, которого судят за убийство двух девушек.

"Меня зовут Алексей Александров. Мне 35 лет. Вечером 25 августа 2018 года около 7 часов вечера я поехал на велосипеде на Уктус. До этого взял в гараже винтовку.

Велосипед оставил недалеко от гостиницы Уктус. Рядом проводила время компания отдыхающих.

Там я увидел девушек и выпустил в каждую из них по две пули.

Специально выстрелил в березу перед этим.

Я проследовал до наивысшей точки склона. Не доходя 5 метров. Было необходимо нажать на огонь и у меня это получилось.

Затем я пытался вытащить из телефонов девушек аккумуляторы, но во время изъятия аккумулятора из телефона одной из девушек громко заиграла музыка, и я отказался от этой идеи, выкинув телефон. Потом уже смог выключить телефон.

В процессе извлечения у винтовки застрял патрон.

Узнал об убийстве с сайта городского портала.

Я использовал четыре барабана по 11 пуль в каждом, у меня была при себе пара перчаток. Без перчаток было нельзя, так как мог вернуться урон.

Имена девушек знаю из СМИ.

Я должен был умереть, но кто-то пусть умрет после. Когда я покидал Уктус, девушки были еще живы.

Я хотел сделать контрольный выстрел, но не смог это сделать.

Раненых девушек я скрыл в лесу, чтобы меня дольше не нашли.

В следующий раз я оказался на Уктусе через две недели. Водил туда ребенка.

Провалов в памяти у меня не было. Стрелять научился с 10 лет.

Я пытался найти места захоронения потерпевших, но не смог их найти.

Изучал новости об убийстве на Уктусе.

Моя теория о "смертельном уроне" ошибочна. Никаких критериев по возвращению "смертельного урона" не было. Но я отрицаю хулиганский мотив преступления. Я не шел против общества. Когда я убивал, у меня тряслись руки и сильно билось сердце. И мне нужно было забыть все те обиды, которые были нанесены в детстве. Не смог так жить и потому признался, когда меня привезли в отдел полиции.

Все дело построено на моих показаниях. Нет против меня доказательств.

Я готов выплачивать родным потерпевших денежную компенсацию".

Напомним, тела застреленных Ксении Салтановой и Натальи Кузнецовой были найдены на Уктусе в конце августа 2018 года. Несчастные были застрелены во время пикника (девушки отдыхали и ели пиццу). Долгое время следователи и полиция не могли найти подозреваемых. Лишь осенью 2019 года был задержан житель Уктуса Алексей Александров. В его доме была найдена самодельная винтовка с патронами.