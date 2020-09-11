Россиян обяжут регистрироваться в соцсетях через портал госуслуг?

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило эксперимент, согласно которому граждане смогут регистрироваться в соцсетях через портал госуслуг. Соответствующий проект постановления Кабмина опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснении отмечается, что из-за коронавируса наиболее востребованным способом оказалось электронное взаимодействие и это нужно продвигать далее.

ЕСИА планируется также использовать для заключения договора купли-продажи недвижимости, заключения договора на выполнение работ или оказания услуг, заключения договоров аренды, купли-продажи транспортного средства, трудового договора.

Если тенденция тотальной цифровизации продолжится, то под цифровым контролем окажутся все сколько-нибудь значимые действия граждан, которые нельзя будет легально совершить вне цифрового контроля.