11 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Зелёные деревья Прикамья (2019) | Фото: permkrai.ru

Акция "Сохраним лес": На Среднем Урале высадят более 300 тысяч деревьев

Более 106 га территории Свердловской области будет засажено деревьями в рамках осенней Всероссийской акции "Сохраним лес". Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики правительства региона, планируется посадить свыше 3-5 тыс. деревьев на уже подготовленных 49 областных участках.

"По нацпроекту "Экология" в Свердловской области в этом году будет восстановлено 28100 гектаров леса и осенняя посадка деревьев будет хорошим подспорьем в выполнении этого объема. Условия противодействия распространения коронавирусной инфекции накладывают ограничения на проведение акции, но есть надежда, что многие все-таки смогут принять в ней участие", – говорит заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области-директор департамента лесного хозяйства Олег Сандаков.

Принять участие в акции может любой желающий. Узнать, где именно будет осуществляться посадка можно на официальном сайте акции. Центральное мероприятие запланировано на конец сентября в Мало-Истокском лесном парке Екатеринбурга, где на площади 5 га участники акции посадят 1,5 тыс. крупномерных саженцев лиственницы.

"Сохраним лес" продлится на Среднем Урале до конца октября. Проведением мероприятия традиционно займется Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство лесного хозяйства и Всероссийское общество охраны природы в рамках национального проекта "Экология". Всего по всей стране в этом году организаторы планируют высадить 40 млн деревьев.

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Акция "Сохраним лес": На Среднем Урале высадят более 300 тысяч деревьев

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Теги: "Сохраним лес", акция, деревья



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