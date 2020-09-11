11 Сентября 2020
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Армия и ВПК Свердловская область
танк армата (2015) | Фото: Накануне.ru

В Нижнем Тагиле увеличили количество военной техники на параде 12 сентября

Количество техники, которая пройдет по главному проспекту Нижнего Тагила 12 сентября, будет увеличено. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
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По данным начальника отдела по взаимодействию с административными органами муниципалитета Олега Сараева, вместо 29 единиц зрители и гости увидят на проспекте Ленина 40 образцов российского вооружения. К технике Уралвагонзавода, Тагильской ракетной дивизии, отряда специального назначения "Урал" и Нижнетагильского ОМОНа присоединятся образцы музейного комплекса военной и гражданской техники УГМК.

Среди них будет три танка и две самоходные артиллерийские установки. Кроме этого, Нижнетагильский институт испытаний металлов представит шесть пушек, самая старая из которых была выпущена в далеком 1937 году.

Как сообщил мэр Владислав Пинаев, сегодня ночью в город привезут машины и сформируют колонну на участке от улицы Огаркова до музея-заповедника.

"К 10 часам утра все приготовления должны быть завершены. Движение начнется в 11.00, техника с дистанцией в 50 метров без остановок пройдет практически вдоль всего проспекта Ленина", - уточнил Пинаев.

Наряду с представителями федерального и регионального правительства, за всем с трибуны будут наблюдать труженики тыла. Напомним, прохождение военной техники в Нижнем Тагиле приурочено к 100-летию отечественного танкостроения и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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В Нижнем Тагиле увеличили количество военной техники на параде 12 сентября

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Теги: техника, парад, Нижний Тагил, Пинаев



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Ранее 04.09.2020 08:21 Мск 12 сентября в Нижнем Тагиле пройдет парад военной техники

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