В Челябинске депутаты торжественно открыли помойку

В Челябинске депутаты от "Единой России" открыли контейнерную площадку. Однако не все жители оценили торжественную церемонию с перерезанием красной ленточки, передает корреспондент Накануне.RU.

В администрации Советского района, где прошла необычная церемония, рассказали, что контейнерная площадка обслуживает дома по улице Воровского-17,17Б,19А,21,21А,23А. работы по реконструкции начались в августе. Ограждение за свой счет сделали два депутата. На открытие контейнерной площадки приехал замглавы района Евгений Петров.

"Состоялось своеобразное открытие этой контейнерной площадки, после окончания монтажа ограждения, которое выглядит эстетично, предохраняет от раздувания мусора по двору, удобно для пользования контейнерами и сбора КГМ", - сообщили в мэрии.

При этом в администрации отметили, что председатели советов дома от лица жителей выразили благодарность депутатам за контейнерную площадку.

Однако не все жители оценили торжественную церемонию. Телеграм-канал "Изнанка Челябинска" опубликовал видиозапись, на кадрах местный житель иронизирует про праздник.

"Открытие сделали, собрались граждане. Вот так у нас в Челябинске открывают помойку", - комментирует на видео местный житель.