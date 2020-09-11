В Челябинске депутаты торжественно открыли помойку

11 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
открытие контейнерной площадки, депутаты, (2020) | Фото: vk.com/sovsovet74

В Челябинске депутаты торжественно открыли помойку

В Челябинске депутаты от "Единой России" открыли контейнерную площадку. Однако не все жители оценили торжественную церемонию с перерезанием красной ленточки, передает корреспондент Накануне.RU.

В администрации Советского района, где прошла необычная церемония, рассказали, что контейнерная площадка обслуживает дома по улице Воровского-17,17Б,19А,21,21А,23А. работы по реконструкции начались в августе. Ограждение за свой счет сделали два депутата. На открытие контейнерной площадки приехал замглавы района Евгений Петров.

"Состоялось своеобразное открытие этой контейнерной площадки, после окончания монтажа ограждения, которое выглядит эстетично, предохраняет от раздувания мусора по двору, удобно для пользования контейнерами и сбора КГМ", - сообщили в мэрии.

открытие контейнерной площадки, депутаты,(2020)|Фото: vk.com/sovsovet74

При этом в администрации отметили, что председатели советов дома от лица жителей выразили благодарность депутатам за контейнерную площадку.

Однако не все жители оценили торжественную церемонию. Телеграм-канал "Изнанка Челябинска" опубликовал видиозапись, на кадрах местный житель иронизирует про праздник.

открытие контейнерной площадки(2020)|Фото: Администрация Советского района Челябинска

"Открытие сделали, собрались граждане. Вот так у нас в Челябинске открывают помойку", - комментирует на видео местный житель.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинске депутаты торжественно открыли помойку

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: контейнерная площадка, мусорка, депутат, Единая Россия,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети