СМИ сообщили об обсуждении запуска рейсов в Белоруссию в октябре

В Москве изучают вопрос возобновления авиасообщения с Белоруссией с 1 октября. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник.

Отмечается, что конкретные авиаперевозчики будут назначены на маршрут Москва - Минск после принятия решения о возобновлении полетов.

Ранее авиакомпания "Белавиа" продлила срок приостановки рейсов в РФ до 30 сентября. Однако белорусская сторона готова и раньше возобновить авиасообщение, сообщили в Минтрансе Белоруссии.

1 сентября стало известно, что Москва и Минск договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения двух стран.

Авиасообщение с Белоруссией было прекращено весной, так же, как с другими странами, из-за ситуации с коронавирусом. Позже некоторые россияне стали использовать возможность выезда в Белоруссию и дальнейшего перемещения из Минска в другие страны мира, поскольку соседняя страна не стала так же жестко, как Россия, ограничивать авиасообщение.