Прокуратура обжалует оправдательный приговор бывшему главе Сургута

Оправдательный приговор бывшему главе Сургута Дмитрию Попову будет обжалован, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Будем обжаловать. 9 сентября получили приговор. В сроки укладываемся", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры.

Напомним, прокуратура Югры в интересах Сургута обратилась в арбитраж с иском к городскому сельхозпредприятию "Северное" и "Компании "КС". В нем она требовала признать недействительной сделку о продаже муниципальной собственности – строительного песка – в результате которой компания приобрела более 800 тыс. "кубов" песка по заниженной стоимости (44,5 руб. за 1 куб. м). При этом организация не выплатила в полном объеме его стоимость, впоследствии реализовав песок по 100 руб. за 1 куб. м.

По факту этой сделки было возбуждено уголовное дело, в котором фигурировал экс-мэр экономической столицы Югры. Попов, как заявляли сотрудники Следственного комитета, превысил свои полномочия, незаконно согласовав этот договор, не оценив его рыночную стоимость. Это дело, по которому Попов изначально проходил свидетелем, стало причиной отставки чиновника в мае 2016 г.

Гособвинение просило для Попова четыре с половиной года условно. Отметим, оглашение, изначально назначенное на 17 августа, в итоге перенесли на 3 сентября. В этот день его оправдали.

При этом в рамках рассмотрения документа в югорском Арбитраже судья в иске прокурору также отказал.