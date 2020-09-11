В Москве поразили в правах всех, кто не работает на компьютере
С конца августа москвичи больше лишены возможности согласовать перепланировку жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах иначе, кроме как в дистанционном режиме через интернет. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В бумажном виде документы больше не принимают. Прием заявлений на получение этой госуслуги осуществляется только на сайте мэра.
Сообщается, что электронный формат был особенно востребован во время "коронавирусных" ограничений и его решили оставить. Одновременно с подачей заявления нужно загрузить в электронном виде другие документы и ждать электронного ответа от Мосжилинспекции.
При этом по факту оказались поражены в правах все те, у кого нет компьютера, интернета, кто не умеет ими пользоваться или просто не хочет делать это онлайн. Политолог Сергей Михеев отмечает, что это технический ценз, т.е. наделение правами только тех, кто имеет определенные технические навыки.
Подобное ограничение введено в Санкт-Петербурге, где с 1 октября льготные услуги в банях будут предоставляться только держателям единой карты петербуржца. На не очень значимых для большинства услугах тестируется переход к ужесточению цифрового контроля за жизнью населения. Местные СМИ пишут, что "город планирует привязать оказание всех подобного рода услуг к этому сервису". Карта выпускается тремя банками: "Санкт-Петербург", ВТБ и Сбербанк.
Еще одним примером цифрового контроля за гражданами стало лишение всех крымских льготников права на льготный проезд, если они не имеют многофункциональной карты жителя Республики Крым, которая привязана к имеющейся банковской карте. Карта будет использоваться для идентификации гражданина, то есть вся информация о передвижении человека передается в банк. Если он не согласен с отслеживанием своего передвижения, то лишается льготы. То есть в неявной форме цифровые нововведения носят дискриминационный характер.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил вчера о том, что необходимо перевести 95% госуслуг в дистанционный формат и для этого необходимо "трансформировать" все органы власти. В Минкомсвязи сообщили, что около 300 госуслуг будут переведены в онлайн-формат к 2024 году. Это значит, что огромное число людей будут лишены физической возможности взаимодействовать с госорганами, а без цифрового контроля это станет вовсе невозможным.
Напомним, у граждан также могут отнять право на обращение к властям вне системы ЕСИА.