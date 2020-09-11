В Москве поразили в правах всех, кто не работает на компьютере

С конца августа москвичи больше лишены возможности согласовать перепланировку жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах иначе, кроме как в дистанционном режиме через интернет. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В бумажном виде документы больше не принимают. Прием заявлений на получение этой госуслуги осуществляется только на сайте мэра.

Сообщается, что электронный формат был особенно востребован во время "коронавирусных" ограничений и его решили оставить. Одновременно с подачей заявления нужно загрузить в электронном виде другие документы и ждать электронного ответа от Мосжилинспекции.

При этом по факту оказались поражены в правах все те, у кого нет компьютера, интернета, кто не умеет ими пользоваться или просто не хочет делать это онлайн. Политолог Сергей Михеев отмечает, что это технический ценз , т.е. наделение правами только тех, кто имеет определенные технические навыки.

Подобное ограничение введено в Санкт-Петербурге, где с 1 октября льготные услуги в банях будут предоставляться только держателям единой карты петербуржца. На не очень значимых для большинства услугах тестируется переход к ужесточению цифрового контроля за жизнью населения. Местные СМИ пишут, что "город планирует привязать оказание всех подобного рода услуг к этому сервису". Карта выпускается тремя банками: "Санкт-Петербург", ВТБ и Сбербанк.

Еще одним примером цифрового контроля за гражданами стало лишение всех крымских льготников права на льготный проезд, если они не имеют многофункциональной карты жителя Республики Крым, которая привязана к имеющейся банковской карте. Карта будет использоваться для идентификации гражданина, то есть вся информация о передвижении человека передается в банк. Если он не согласен с отслеживанием своего передвижения, то лишается льготы. То есть в неявной форме цифровые нововведения носят дискриминационный характер.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил вчера о том, что необходимо перевести 95% госуслуг в дистанционный формат и для этого необходимо "трансформировать" все органы власти. В Минкомсвязи сообщили, что около 300 госуслуг будут переведены в онлайн-формат к 2024 году. Это значит, что огромное число людей будут лишены физической возможности взаимодействовать с госорганами, а без цифрового контроля это станет вовсе невозможным.

Напомним, у граждан также могут отнять право на обращение к властям вне системы ЕСИА.