11 Сентября 2020
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Политика Центральный ФО В России
Алексей Кустов (2020) | Фото: Общественная служба новостей

В ЛДПР "потеряли" обращение к Жириновскому по поводу возможного "договорняка" на выборах

Член партии ЛДПР Алексей Кустов, намеревавшийся выдвинуть свою кандидатуру на довыборы в Госдуму по Ярославской области, заявил о полном игнорировании его предупреждения в адрес Владимира Жириновского. Он заявлял возможном "договорняке" ЛДПР с властью при итоговом выдвижении кандидата от партии Ирины Лобановой. Как мы писали ранее, Кустова не устроил процесс внутрипартийного отбора, он намеревался сам представлять партию на довыборах и считает участие Лобановой неправильным для партии. Месяц назад он направил обращения в адрес лидера ЛДПР с жалобой на куратора Ярославского региона от ЛДПР Сергея Каргинова.

Как заявляет Кустов, до сих пор ответа он не получил. Он озабочен тем, что Жириновский, вероятно, остается не в курсе происходящего.

Еще 7 сентября в беседе с Накануне.RU руководитель аппарата партии Игорь Михеев заявил, что письмо в ЛДПР не получили, он обещал поискать обращение, связаться с нами повторно и оповестить о позиции партии. Но что касается выдвижения Лобановой, то Михеев сразу назвал его вполне логичным, так как она вела прием граждан и является местным жителем. При этом до сих пор Михеев с нами так не связался вновь и не сообщил о реакции Жириновского - видимо, письмо Кустова так и не было найдено.

Кустов же заявляет, он передавал обращения для Жириновского через его интернет-приемную, в аппарат Госдумы, а также якобы его знакомые передавали обращение лично в руки Михеева. Кустов просит у руководства партии, высшего совета отстранить депутата Госдумы РФ Сергея Каргинова от кураторства по Ярославской области от ЛДПР.

Как сообщил Кустов, теперь ему стало известно от своих источников, что в настоящее время обсуждается отстранение Михеева с должности и назначение вместо него Олега Горлова. Связно ли это с тем, что Михеев мог скрывать положение дел в партии по различным вопросам? Михеев сейчас находится в командировке и ответить Накануне.RU не смог. В пресс-службе ЛДПР также не удалось прояснить эту ситуацию и подтвердить или опровергнуть информацию о возможном отстранении Михеева.

Напомним, что Алексей Кустов - известный спортивный эксперт, член экспертного совета по физической культуре и спорту при Уполномоченном по правам человека в РФ, экс-член президиума ВФЛА.

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В ЛДПР "потеряли" обращение к Жириновскому по поводу возможного "договорняка" на выборах

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Теги: Алексей Кустов, Ирина Лобанова, Владимир Жириновский



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